Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин празднуют годовщину: «30 лет как мы вместе»
Фото: Instagram Натальи Сенчуковой
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин — одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. В субботу, 2 мая, певица рассказала фолловерам о круглой дате: «Сегодня 30 лет как мы с Виктором вместе!!!🎈Спасибо Всевышнему за все эти годы счастья!!!❤️Очень хотелось собраться с друзьями в этот день,но к сожалению Праздник придётся перенести 😌Всем Здоровья и Счастья 🌸».
«А ещё говорят в мае-век маяться. Разрушили стереотип👍Спасибо Вам за Ваш позитив, счастья Вам 💐🍾🎂», «Супер позитивная пара!», «Большой срок, большой опыт и огромный семейный труд! Так держать!», «Мне всегда казалось что Виктор какой-то не серьёзный товарищ. А оно вон как! Счастья Вам!..», «Поздравляю с праздником! Счастья вам, крепкого здоровья и всех благ!», «Только ещё 30!!!!!😁Ещё как минимум два раза по 30 нужно в план поставить!!», «Любите друг друга и будьте вместе ещё 30 раз по 30!» — поздравляют пару поклонники.
Напомним, Наталья Сенчукова стала третьей супругой Виктора Рыбина. В 1992 году у пары родился сын Василий. Кроме того, от предыдущего брака у певца есть дочь Мария.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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