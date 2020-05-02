Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин празднуют годовщину: «30 лет как мы вместе»

«А ещё говорят в мае-век маяться. Разрушили стереотип👍Спасибо Вам за Ваш позитив, счастья Вам 💐🍾🎂», «Супер позитивная пара!», «Большой срок, большой опыт и огромный семейный труд! Так держать!», «Мне всегда казалось что Виктор какой-то не серьёзный товарищ. А оно вон как! Счастья Вам!..», «Поздравляю с праздником! Счастья вам, крепкого здоровья и всех благ!», «Только ещё 30!!!!!😁Ещё как минимум два раза по 30 нужно в план поставить!!», «Любите друг друга и будьте вместе ещё 30 раз по 30!» — поздравляют пару поклонники.

Напомним, Наталья Сенчукова стала третьей супругой Виктора Рыбина. В 1992 году у пары родился сын Василий. Кроме того, от предыдущего брака у певца есть дочь Мария.