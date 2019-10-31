Наталья Подольская призналась, что считает счастливым браком: «Главное — быть свободными личностями»

В комментариях Наталья призналась, что сталкивалась с подобным опытом: «Был очень жесткий папа».

«Да, все правильно, на 100% согласна», «Нужно любить и ценить себя», «Наташа, какая ты умница! Как все правильно написала!», — согласились с ней подписчики.

А что вы думаете по этому поводу?