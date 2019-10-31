Наталья Подольская призналась, что считает счастливым браком: «Главное — быть свободными личностями»
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Фото: Instagram
Наталья Подольская, которая уже 14 лет состоит в отношениях с Владимиром Пресняковым, поделилась с подписчиками мыслями о счастливом браке.
«Мне кажется, одно из главных условий крепкого брака — это быть свободными личностями. Не бояться что-то делать, говорить, думать, понимать, что твоя половина тебя поддержит и не осудит, даже если и не будет согласен с тобой на 100 процентов, — написала певица на своей странице в Instagram, сопроводив пост фотографией из яркой фотосессии. — Я не понимаю отношений, где подавляют, внушают комплексы, бьют, не дай Бог... Мне кажется, такие отношения похожи на алкоголизм, где есть алкоголик и соалкоголик. Тут нужно спасать себя. Нельзя терпеть. Это все равно обречено. Любите себя, ведь вы тоже заслуживаете любви».
В комментариях Наталья призналась, что сталкивалась с подобным опытом: «Был очень жесткий папа».
«Да, все правильно, на 100% согласна», «Нужно любить и ценить себя», «Наташа, какая ты умница! Как все правильно написала!», — согласились с ней подписчики.
А что вы думаете по этому поводу?
Фото и видео: Instagram
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