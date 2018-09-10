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Наталья Краско откровенно о скором разводе: «У меня больше нет сил»

27-летняя Наталья Краско рассказала об отношениях с 87-летним Иваном Краско.

Их брак наделал немало шума три года назад. Сообщения о скором разводе Натальи и Ивана Краско удивили немногих. Однако прекрасная половина этой пары сочла необходимым подробно обосновать свое решение. «У меня больше нет сил — человек уходит к детям, пусть идет», — заявила она в интервью «СтарХиту».

«Мы действительно разводимся. Просто, наверное, сейчас пока нет конкретного решения по дате, но развод неизбежен, мы обязательно разведемся. <...> Просто брак себя исчерпал», — размышляет она вслух. Артистка старается сохранять хорошие отношения с супругом, разница в возрасте с которым составляет ни много ни мало 60 лет, занимается карьерой, тяготится бытом в той форме, в которой он налажен сейчас.

«С удовольствием могу готовить, убирать, проявлять бытовые знаки внимания, но я хочу быть женщиной, хочу мужского плеча, хочу спокойствия. А я выхожу на амбразуру — нате, стреляйте! Меня столько раз на кострах сжигали за эти три года, вам и не снилось», — уже не первый в жизни Натальи брак разочаровал ее. Начинающая актриса поняла, что хочет «чувствовать себя женщиной, а не Жанной д’Арк»:

Молодая женщина предположила, что муж тоже недоволен ей: «Возможно, Иван надеялся на нового ребенка и новую жизнь, но понял, что я не буду давать ему этого, и он вспомнил о своих детях. <...> У мужчин иногда бывает идея-фикс — хочу ребенка и все, а как — это уже другой вопрос. Но нужно понимать, что такое ребенок, когда нет ни квартиры, нет денег, нет постоянной работы. Я не могу на него положиться».

Квартиру и дачу пожилой мужчина переписал на детей. Слава, которая свалилась на пару, оказала скорее отрицательное влияние на обоих. Сейчас Наталья Краско не исключает возможности переезда в другую страну, чтобы начать новую жизнь там, где ее никто не знает, — «чтобы мне просто было хорошо, и чтобы меня никто не трогал».

«Вы же прекрасно понимаете, как это бывает, выходишь замуж и думаешь: "Вот, оно!" Оказалось, что не "то". У меня это третий брак, если считать еще и гражданский. Сначала думаешь, что найти хорошего человека — это все; потом наблюдаешь, что хороших людей не так и мало, и думаешь: надо найти хорошего и умного, но и это не все! Затем начинаешь искать что-то особенное! Потом к этому приходит страсть — и вот уже это твое: ты его хочешь, умный, добрый, и это оказывается не все», — подытожила она.

Фото: instagram

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