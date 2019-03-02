Наталья Ионова едва не развелась с мужем из-за телешоу

Тем не менее Александр не запрещает супруге надевать сексуальные наряды и делиться весьма откровенными фотографиями в Instagram . По словам Натальи, ревность мужа ее раздражает, однако если однажды он прекратит ее ревновать, она поймет, что он ее разлюбил.

Напомним, некоторое время назад Наталья Ионова рассказала в интервью о самом необычном подарке. Одна из подруг презентовала Глюкозе абонемент на курсы повышения сексуального мастерства. «Это был подарок мне на день рождения: я не знала, куда иду. Когда уже прибыла на место, то поняла, где нахожусь. У меня были приватные курсы: стесняться было некого. Очень профессиональная женщина меня встретила. Первые 10 минут было стеснительно, я робела, а потом я поняла, когда она начала рассказывать, что я еще много всего не знаю», — призналась певица. Индивидуальное занятие длилось три часа, и после курсов Наталья почувствовала, что способна на многое. Более того, по словам певицы, она повторно прошла эти курсы «для закрепления мастерства».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Alexander Keltik/Globallookpress, Instagram

Видео: YouTube/Глюк’oZa, Instagram