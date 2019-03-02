Наталья Ионова едва не развелась с мужем из-за телешоу

32-летняя певица Глюк’оZа (настоящее имя Наталья Ионова — прим.ред.) более двенадцати лет счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Артистка не раз признавалась, что ее благополучная семья была на грани разрушения. Так, участие Натальи в шоу «Танцы со звездами» едва не закончилось для нее разводом с мужем.
В эфире программы «Судьба человека» блондинка вспомнила, что танцевальные тренировки с Евгением Папунаишвили занимали практически все ее свободное время. « Мы часто ссорились, я хлопала дверью и говорила, что меня никто не понимает. Было очень сложно. Там же еще эти откровенные костюмы, да и во время танцев меня крутили и вертели во все стороны. Однако я обязательно хотела выиграть, поскольку рисковала семьей. Мне казалось, что если я не одержу победу в конкурсе, риск будет не оправдан», — рассказала певица.
Тем не менее Александр не запрещает супруге надевать сексуальные наряды и делиться весьма откровенными фотографиями в Instagram . По словам Натальи, ревность мужа ее раздражает, однако если однажды он прекратит ее ревновать, она поймет, что он ее разлюбил.
Напомним, некоторое время назад Наталья Ионова рассказала в интервью о самом необычном подарке. Одна из подруг презентовала Глюкозе абонемент на курсы повышения сексуального мастерства. «Это был подарок мне на день рождения: я не знала, куда иду. Когда уже прибыла на место, то поняла, где нахожусь. У меня были приватные курсы: стесняться было некого. Очень профессиональная женщина меня встретила. Первые 10 минут было стеснительно, я робела, а потом я поняла, когда она начала рассказывать, что я еще много всего не знаю», — призналась певица. Индивидуальное занятие длилось три часа, и после курсов Наталья почувствовала, что способна на многое. Более того, по словам певицы, она повторно прошла эти курсы «для закрепления мастерства».
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Alexander Keltik/Globallookpress, Instagram
Видео: YouTube/Глюк’oZa, Instagram