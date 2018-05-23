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Настя Каменских подтвердила, что вышла замуж

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Настя Каменских
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31-летняя Анастасия Каменских перестала скрывать обручальное кольцо на безымянном пальце.

Недавно журнал Cosmopolitan Ukraine организовал церемонию награждения лучших артистов, и «Певицей года» была признана Настя Каменских. На афтепати премии звезда демонстрировала изящное сверкающее кольцо на безымянном пальце.

Настя не стала отрицать, что оно обручальное, но этой подробностью она и ограничила рассказ о личной жизни. Впрочем, многие уверены, что таким образом певица наконец подтвердила давние слухи о свадьбе с Потапом.

«Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю. Я неоднократно говорила: когда наступит момент, и я захочу, обо всем обязательно расскажу. А пока свою любовь, своего избранника я оберегаю от многочисленных сплетен и разговоров. Счастье любит тишину», — рассказала Настя в одном из недавних интервью.

Потап и Настя Каменских еще в октябре прошлого года взяли перерыв в совместных выступлениях. При этом участники коллектива продолжают сотрудничать, однако выступают на концертах порознь, каждый под своим псевдонимом. Но Настя продолжает себя считать частью группы «Потап и Настя»: накануне коллективу исполнилось 12 лет, о чем Каменских рассказала пользователям соцсетей, и Потап также поблагодарил фанатов за любовь и поздравления.

Фото: Instagram

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