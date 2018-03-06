Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Настасья Самбурская жестко отбрила написавшую ей Викторию Боню

1 / 10
Фото из Instagram Настасьи Самбурской
Arrows-left
Arrows-right
Reload
31-летняя актриса решила ответить на комментарий 38-летней модели.

На днях Настасья Самбурская опубликовала пост о том, что испытывает облегчение, когда блокирует хейтеров в своем Instagram. Коллега актрисы по шоу-бизнесу, модель и телеведущая Виктория Боня, решила написать комментарий по этому поводу в микроблоге Настасьи: «Аххаха а я даже не блокирую, пусть мучаются от зависти» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

«Виктория да я же даже с вами не дружу, вы не могли бы не пиариться на моей странице, чтобы ваш комментарий показывался внизу и чтобы таким образом люди его видели и переходили на ваш аккаунт. Находите себе подписчиков другим способом, ок?» — внезапно ответила Самбурская Боне. Многие фолловеры поддержали Настасью, высказав недоумение насчет присутствия Виктории в комментариях у их любимицы.

Модель пока никак не отреагировала на провокационный выпад актрисы в ее сторону. Напомним, Настасья ранее уже оказывалась в центре скандалов из-за своей пародии на Ольгу Бузову, а также перепалки с Ксенией Бородиной.

Фото: Instagram

Гороскоп