Настасья Самбурская жестко отбрила написавшую ей Викторию Боню
На днях Настасья Самбурская опубликовала пост о том, что испытывает облегчение, когда блокирует хейтеров в своем Instagram. Коллега актрисы по шоу-бизнесу, модель и телеведущая Виктория Боня, решила написать комментарий по этому поводу в микроблоге Настасьи: «Аххаха а я даже не блокирую, пусть мучаются от зависти» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
«Виктория да я же даже с вами не дружу, вы не могли бы не пиариться на моей странице, чтобы ваш комментарий показывался внизу и чтобы таким образом люди его видели и переходили на ваш аккаунт. Находите себе подписчиков другим способом, ок?» — внезапно ответила Самбурская Боне. Многие фолловеры поддержали Настасью, высказав недоумение насчет присутствия Виктории в комментариях у их любимицы.
Модель пока никак не отреагировала на провокационный выпад актрисы в ее сторону. Напомним, Настасья ранее уже оказывалась в центре скандалов из-за своей пародии на Ольгу Бузову, а также перепалки с Ксенией Бородиной.
Фото: Instagram