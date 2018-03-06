Настасья Самбурская жестко отбрила написавшую ей Викторию Боню

«Виктория да я же даже с вами не дружу, вы не могли бы не пиариться на моей странице, чтобы ваш комментарий показывался внизу и чтобы таким образом люди его видели и переходили на ваш аккаунт. Находите себе подписчиков другим способом, ок?» — внезапно ответила Самбурская Боне. Многие фолловеры поддержали Настасью, высказав недоумение насчет присутствия Виктории в комментариях у их любимицы.

Модель пока никак не отреагировала на провокационный выпад актрисы в ее сторону. Напомним, Настасья ранее уже оказывалась в центре скандалов из-за своей пародии на Ольгу Бузову, а также перепалки с Ксенией Бородиной.

Фото: Instagram