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«Наш брак на паузе»: Прилучный и Муцениеце находятся на грани расставания после 7 лет отношений

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Агата Муцениеце и Павел Прилучный

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Накануне в Сети поползли слухи о проблемах в браке 30-летнего Павла Прилучного и 29-летней Агаты Муцениеце.

Фанаты заподозрили неладное, когда в микроблоге Павла перестали появляться фото и видео с женой и детьми, а вместо этого он опубликовал снимки со съемок нового проекта вместе с другой актрисой — Лукерьей Ильяшенко.

Однако другая часть поклонников не переживала, ведь вокруг семьи Прилучного и Муцениеце часто ходят подобные слухи, но пара всегда преодолевала все противоречия и оставалась вместе. Тем большим удивлением для многих стало официальное заявление Агаты, опубликованное в ее микроблоге.

«Дорогие друзья... все вы и пресса, задаются вопросом, про наши с Павлом отношения. Скажу кратко, наш брак стоит на паузе, решим мы эту проблему или нет, неизвестно... большая просьба, уважать нас и не забрасывать вопросами...» — написала красавица-блондинка, выложив грустный снимок с расходящимися в разные стороны влюбленными (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, у Павла и Агаты двое маленьких детей — сын Тимофей и дочь Мия. Актриса регулярно публикует в Сети короткие видеоролики о жизни своей семьи (в том числе и с мужем). Похоже, пара действительно старается прийти к взаимопониманию и сохранить свой брак.

Фото: Instagram

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