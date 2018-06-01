«Наш брак на паузе»: Прилучный и Муцениеце находятся на грани расставания после 7 лет отношений

Фанаты заподозрили неладное, когда в микроблоге Павла перестали появляться фото и видео с женой и детьми, а вместо этого он опубликовал снимки со съемок нового проекта вместе с другой актрисой — Лукерьей Ильяшенко.

Однако другая часть поклонников не переживала, ведь вокруг семьи Прилучного и Муцениеце часто ходят подобные слухи, но пара всегда преодолевала все противоречия и оставалась вместе. Тем большим удивлением для многих стало официальное заявление Агаты, опубликованное в ее микроблоге.