«Намяукалась вдоволь и любимый заурчал»: Сати Казанова рассказала, как мирится с мужем

Злые языки не прочь обсудить «проблемы», якобы возникающие в жизни Сати Казановой. Когда популярная певица довольно внезапно вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, хейтеры сделали вывод: свадьбу сыграли из-за случайной беременности. Подписчики блога звезды изучали ее фотографии, радуясь свободныем нарядам, до тех пор, пока пара не опровергла все слухи. Стефано и Сати подчеркнули: разводиться они также не собираются. Однако небольшие ссоры в паре случаются, несколько часов назад артистка рассказала об одной из них.

«Недавно имела радость немного поссориться с мужем по какому-то пустяку. Ну вы знаете, как это бывает. И применила я такую практику, дабы усмирить свой гнев. Внимание! Цитирую: "Также в древности женщины, когда у них портилось настроение, вместо того, чтобы вымещать эмоции на близких, они — мяукали. Да, звучит забавно, но эффект от практики потрясающий! Сначала мяуканье идет такое глубинное, злое, где то рычащее, где то почти шипящее. А потом постепенно становится более мягким и нежным..." Намяукалась вдоволь и любимый заурчал. Честное слово, работает, хоть это и забавно», — написала она в блоге.

Певица считает, что для благоприятной атмосферы в семье женщине стоит контролировать свое настроение, а мужчине — стоит ее радовать. «Довольная жена — хорошая жена!», — уверена Сати.