«Нам просто хорошо вместе»: Филипп Киркоров рассказал о новой подруге

За последний месяц Филиппа Киркорова все чаще замечали в компании некой статной блондинки, а затем девушка также снялась в нашумевшем клипе певца «Ибица». Выяснилось, что это диджей Катя Гусева, и она уже давно знакома с поп-королем.
«Мы познакомились еще два с половиной года назад, тогда я пригласила Филиппа на премию Fashion New Year Awards by Fashion TV, которую сама и организовывала. Он очень галантный мужчина, с потрясающим чувством юмора, умный, обаятельный, — рассказала Катя в интервью журналу StarHit. — Тогда же я сделала для него ремикс на песню «Любовь или обман», мы часто общались по творческим вопросам, пересекались на вечеринках».
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Сам Киркоров пока считает Гусеву просто близкой подругой, но не исключает, что их отношения могут перейти на другой уровень. «У меня в этом плане нет определенных параметров, ведь в каждом человеке есть изюминка, — заявил Филипп в том же интервью. — Дама должна быть умной, образованной и хорошо воспитанной. В общем, идеал — это когда все безупречно. Катя же как инопланетянка, не похожая на общую массу людей. Правильная, с очень сложной судьбой, всего добившаяся сама. Ценю в ней скромность, культуру общения, умение выслушать и всегда выглядеть привлекательно. В данный момент нам просто хорошо вместе».
Фото: Instagram