«Нам просто хорошо вместе»: Филипп Киркоров рассказал о новой подруге

Сам Киркоров пока считает Гусеву просто близкой подругой, но не исключает, что их отношения могут перейти на другой уровень. «У меня в этом плане нет определенных параметров, ведь в каждом человеке есть изюминка, — заявил Филипп в том же интервью. — Дама должна быть умной, образованной и хорошо воспитанной. В общем, идеал — это когда все безупречно. Катя же как инопланетянка, не похожая на общую массу людей. Правильная, с очень сложной судьбой, всего добившаяся сама. Ценю в ней скромность, культуру общения, умение выслушать и всегда выглядеть привлекательно. В данный момент нам просто хорошо вместе».

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