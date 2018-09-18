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«Нам просто хорошо вместе»: Филипп Киркоров рассказал о новой подруге

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров и Катя Гусева

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51-летний Филипп Киркоров прокомментировал свои отношения с 35-летней Катей Гусевой, диджеем, которая в последнее время сопровождает его на всех мероприятиях.

За последний месяц Филиппа Киркорова все чаще замечали в компании некой статной блондинки, а затем девушка также снялась в нашумевшем клипе певца «Ибица». Выяснилось, что это диджей Катя Гусева, и она уже давно знакома с поп-королем.

«Мы познакомились еще два с половиной года назад, тогда я пригласила Филиппа на премию Fashion New Year Awards by Fashion TV, которую сама и организовывала. Он очень галантный мужчина, с потрясающим чувством юмора, умный, обаятельный, — рассказала Катя в интервью журналу StarHit. — Тогда же я сделала для него ремикс на песню «Любовь или обман», мы часто общались по творческим вопросам, пересекались на вечеринках».

Сам Киркоров пока считает Гусеву просто близкой подругой, но не исключает, что их отношения могут перейти на другой уровень. «У меня в этом плане нет определенных параметров, ведь в каждом человеке есть изюминка, — заявил Филипп в том же интервью. — Дама должна быть умной, образованной и хорошо воспитанной. В общем, идеал — это когда все безупречно. Катя же как инопланетянка, не похожая на общую массу людей. Правильная, с очень сложной судьбой, всего добившаяся сама. Ценю в ней скромность, культуру общения, умение выслушать и всегда выглядеть привлекательно. В данный момент нам просто хорошо вместе».

Фото: Instagram

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