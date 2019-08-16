«Надя скоро будет выглядеть моложе Гора»: в Сети обсуждают новое фото Надежды Бабкиной и ее молодого возлюбленного

«Надя скоро будет выглядеть моложе своего Гора)))», «Надежда, хорошо выглядите», «Какие Вы прекрасные, столько любви, уважения, понимания друг друга в Ваших глазах! Умейте сохранить эти чувства на многие годы! Глаза не лгут!!!», «А вы красиво смотритесь!», «ОТ души ВЫ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА, СЧАСТЬЯ ВАМ», «Глаза так и светятся счастьем», — обсуждают снимок фолловеры.

А вам нравится эта пара?