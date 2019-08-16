«Надя скоро будет выглядеть моложе Гора»: в Сети обсуждают новое фото Надежды Бабкиной и ее молодого возлюбленного

Несмотря на большую разницу в возрасте, 69-летняя Надежда Бабкина уже более пятнадцати лет счастлива в отношениях с 39-летним Евгением Гором. Поклонники певицы отмечают, что она расцвела рядом с молодым возлюбленным. Новое фото, опубликованное в Instagram Надежды, это подтверждает. «На дне рождения подруги Нади», — гласит лаконичная подпись.
«Надя скоро будет выглядеть моложе своего Гора)))», «Надежда, хорошо выглядите», «Какие Вы прекрасные, столько любви, уважения, понимания друг друга в Ваших глазах! Умейте сохранить эти чувства на многие годы! Глаза не лгут!!!», «А вы красиво смотритесь!», «ОТ души ВЫ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА, СЧАСТЬЯ ВАМ», «Глаза так и светятся счастьем», — обсуждают снимок фолловеры.
А вам нравится эта пара?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube/Россия 1
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