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«Надо флиртовать с мужем»: Ани Лорак рассказала, как выбрать спутника жизни и удержать его

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Ани Лорак

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Ани Лорак дала совет женщинам.

Популярная певица Ани Лорак стала участницей проекта Армана Давлетярова «Star Masterclass», где дала несколько советов женщинам, желающим обрести крепкую семью.

Завоевывать мужчину мечты и навязывать ему себя не стоит, считает артистка: «Я думаю, если женщина хочет быть с мужчиной и дала ему об этом понять, а он не готов, тогда надо прощаться. Потому, что чуда не случится».

«Есть очень много незрелых мужчин. Ему может быть и 40 лет, но он так и не созрел к таким отношениям, где надо отдавать, так как хочет только брать...» — пояснила певица поведение некоторых кавалеров.

Но если мужчина все же появился в жизни женщины, Лорак советует не останавливаться на этом и постоянно трудиться над отношениями: «Надо флиртовать с мужем, кокетничать, соблазнять его».

О проблемах в своей личной жизни 39-летняя певица предпочитает не упоминать. СМИ, в свою очередь, ехидно отмечают: жени дает советы исходя из своего не слишком удачного опыта, ведь несмотря на все ухищрения, ее супруг начал искать счастья на стороне. Впрочем, ни он, ни члены семьи артистки не подтверждали эту информацию.

Фото: instagram

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