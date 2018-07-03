Надежда Сысоева рассказала, как общается со взрослыми дочерьми возлюбленного

В новом интервью порталу Woman.ru Надежда рассказала, что старается проводить как можно больше времени с уже взрослыми дочерьми своего возлюбленного Ильи Бачурина, Василисой и Яной.

«Все выходные мы проводим с ними: катаемся на велосипедах, скейтбордах, ходим в кино. Одним словом, стараемся», — призналась Сысоева.