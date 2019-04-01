«На вашей свадьбе выступаю я»: Анна Седокова подогрела слухи о романе Ольги Бузовой и Леши Свика

Не так давно в Сети поползли слухи о долгожданном новом романе Ольги Бузовой — якобы ее избранником стал коллега по дуэтной песне «Поцелуй на балконе» Леша Свик. Еще в начале месяца Ольга выкладывала фото с рэп-исполнителем с многозначительной подписью: «Я еще никогда так сильно не ждала 8 марта) До начала истории всего один... #поцелуйнабалконе». А на днях во время совместного выступления Ольга и Леша страстно поцеловались, хотя в видеоролике, выложенном Бузовой в ее микроблоге, этого момента нет.

Но о поцелуе поклонникам рассказала другая певица — Анна Седокова, выступавшая с Лешей перед выходом Ольги. «И хотя уже через час на этой сцене ты @alex_svik и уже целовался с другой, я все равно очень благодарна тебе за наш #Шантарам. Петь ее с тобой на одной сцене — невероятное удовольствие. Давайте только договоримся, что на вашей свадьбе выступаю я) Может и я с кем-то там поцелуюсь))», — с юмором написала Анна (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).