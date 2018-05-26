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На грани развода? Ксения Бородина перестала носить кольцо

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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В Сети обсуждают проблемы в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова.

Поклонники Ксении Бородиной бьют тревогу. На днях в блоге 35-летней телеведущей появилась картинка, на которой героиня сказок Красная шапочка явно зла на Серого волка. «Настроение», — гласила подпись.

#mood

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Внимательные фанаты изучили снимки в блоге звезды и сделали вывод: их любимица перестала носить обручальное кольцо.

А последняя фотография с мужем была опубликована 26 мая, что довольно давно для человека, ведущего «семейный блог» в Сети.

Ксения Бородина и Курбан Омаров уже были на грани развода, но тогда семью удалось сохранить. В последнее время Ксения, Курбан, их общая дочь Тея, а также дети от предыдущих отношений вместе жили в подмосковном коттедже. Есть ли опасность все потерять — покажет время.

Фото: instagram

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