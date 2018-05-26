На грани развода? Ксения Бородина перестала носить кольцо

Ксения Бородина и Курбан Омаров уже были на грани развода, но тогда семью удалось сохранить. В последнее время Ксения, Курбан, их общая дочь Тея, а также дети от предыдущих отношений вместе жили в подмосковном коттедже. Есть ли опасность все потерять — покажет время.

Фото: instagram