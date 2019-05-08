Особенные чувства: в день своей свадьбы Потап и Настя Каменских выпустили нежный клип

В начале мая СМИ опубликовали сенсационную информацию: Потап женится на коллеге по дуэту Насте Каменских. Источник, близкий к паре, сообщал, что свадебная церемония состоится в Киеве 23 мая. Сами артисты эту информацию официально не подтверждали, но и не опровергали.
Но именно в этот день Потап на своей в странице в Instagram опубликовал чувственное «свадебное» видео с Настей Каменских – «Константа».
В клипе Потап играет роль жениха, а сексуальная Настя Каменских – невесту, позируя в шикарном белье и пеньюаре. По сюжету показывают раннее предсвадебное утро и подготовку молодоженов. В тексте звучат такие слова: «счастье – это так просто», «у нас будут красивые дети», «задыхаться от любви в объятиях».
И чуть позже на своей странице в Instagram Настя опубликовала слова признания в любви своему избраннику.
«Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни «Обіцяю» и новый хит @realpotap «Константа». Вслушайтесь в строки нового трека и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей «Обіцяю» и вы все почувствуете. Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое.
Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!
Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!», - написала Настя Каменских.
Фото: Instagram
Напомним, дуэт «Потап и Настя» образовался 13 лет назад. За это время коллектив получил множество престижных музыкальных премий. Несколько лет назад Алексей Потапенко сообщил, что Настя начала сольную карьеру, но он по-прежнему помогает ей и пишет песни. Однако, некоторое время назад артисты сообщили, что лучше работать, как и раньше, дуэтом.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Alexander Keltik, Pravda Komsomolskaya, Anatoliy Lomochov/ Global Look press
Видео: Instagram
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