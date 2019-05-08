Особенные чувства: в день своей свадьбы Потап и Настя Каменских выпустили нежный клип

И чуть позже на своей странице в Instagram Настя опубликовала слова признания в любви своему избраннику.

«Особенные чувства рождают особенные произведения. Именно такими являются песни «Обіцяю» и новый хит @realpotap «Константа». Вслушайтесь в строки нового трека и вы все поймете. Вслушайтесь в слова моей «Обіцяю» и вы все почувствуете. Две эти композиции дополняют друг друга и сливаются в единое целое.

Спасибо, @realpotap, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь. Пусть ненадолго, мы смогли оставить сокровенные эмоции и чувства только для нас двоих!

Теперь пришло время поделиться с поклонниками частичкой наших чувств! Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!», - написала Настя Каменских.