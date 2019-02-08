«Мы жили искренней семьей, а Макс считал ее дочкой»: Серябкина впервые прокомментировала свои испортившиеся отношения с Темниковой

Для поклонников пока распавшейся группы Serebro не секрет, что девушки проводили вместе очень много времени и становились лучшими подругами. Однако 33-летняя Елена Темникова, ушедшая из коллектива в 2014 году, так не считала, — сейчас она не общается ни с кем из бывших коллег, и это по-прежнему очень задевает Ольгу Серябкину.
«Учитывая обстоятельства, как мы жили, это была моя лучшая подруга. Мы жили семьей, искренне. Я уже не знаю, как «мы», но я — так точно. Также у нас были потрясающие отношения с Максом (Фадеевым, — прим. ред.). Макс всю жизнь считал, что она его дочка», — призналась недавно Ольга в интервью Татьяне Мингалимовой в Youtube-проекте «Нежный редактор».
Девушка добавила, что готова простить Темниковой ее жестокие слова о том, что на самом деле никакой дружбы между ними не было, но не будет делать первый шаг: «Чтобы здороваться… Ну это будет неискренне, я так не чувствую. Я ничего никому не должна, у меня есть внутреннее ощущение. Если бы Лена хотела общаться или здороваться, то стоило бы это обсудить, поговорить. Если она захочет, она это сделает. Я не буду против».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomohov, Juliya Khanina, Pravda Komsomolskaya / Global Look Press
Видео: Instagram