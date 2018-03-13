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«Мы же сердце не слушаем»: Сати Казанова рассказала о проблемах со здоровьем из-за экс-возлюбленного

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Фото из Instagram Сати Казановой
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35-летняя Сати Казанова дала откровенное интервью о своих прошлых отношениях.

До того, как певица Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, у нее было несколько серьезных романов. Отношения с одним из экс-возлюбленных были скорее тяжелыми, чем счастливыми, и из-за постоянных ссор у Казановой даже начались панические атаки.

«Потом уже я выяснила, почему — я не любила его. Все вокруг мне намекало: ты, девочка, идешь не тем путем. Но мы же сердце не слушаем. Мама говорит: «Он хороший», общество говорит: «Он пригожий», логика говорит: «Он будет хорошим отцом и надежным мужем», — рассказала Сати в интервью журналу L'Officiel.

Сати не назвала имя этого мужчины, но известно, что он с Востока. Пара была вместе несколько лет, но только сейчас звезда решилась поведать, как именно приняла непростое решение о расставании. Тогда она попала в отделение экстренной помощи одной из московских больниц с раной... на ягодице. «Это было так унизительно, так омерзительно: бомжи, какие-то пьяные люди, я среди них, — вспомнила артистка в том же интервью. — Тогда я поняла, что ничуть не лучше кого-либо из них — сижу с порезанной пятой точкой посреди ночи и жду, когда мне зашьют рану. В тот момент я сказала: «Боже, я сдаюсь!»

Фото: Instagram

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