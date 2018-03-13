«Мы же сердце не слушаем»: Сати Казанова рассказала о проблемах со здоровьем из-за экс-возлюбленного

До того, как певица Сати Казанова вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо, у нее было несколько серьезных романов. Отношения с одним из экс-возлюбленных были скорее тяжелыми, чем счастливыми, и из-за постоянных ссор у Казановой даже начались панические атаки.

«Потом уже я выяснила, почему — я не любила его. Все вокруг мне намекало: ты, девочка, идешь не тем путем. Но мы же сердце не слушаем. Мама говорит: «Он хороший», общество говорит: «Он пригожий», логика говорит: «Он будет хорошим отцом и надежным мужем», — рассказала Сати в интервью журналу L'Officiel.