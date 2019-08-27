«Мы ячейка общества, мы семья»: звезда сериала «Универ» Анастасия Иванова показала фотографии со свадьбы и рассказала о своих ощущениях

На днях звезда сериала «Универ» Анастасия Иванова и победитель проекта «Х-Фактор» Владислав Онищенко сыграли свадьбу.

«Очень сильно/много думала про то что хочу рассказать, ну вот часа два вертела в голове поток из чувств и эмоций...Сначала готовила благодарственную речь, потом признания в любви, а напишу о коротком и емком разговоре... Вчера, когда мы проводили мою маму с сестрами домой в Волгоград, мы вернулись в наш домик и остались вдвоем) Тут он мне и заявил: "Ты понимаешь что мы ячейка общества, мы семья! Все серьезно". И я такая "🙈🙊 ну и дела"», — поделилась актриса.