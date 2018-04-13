Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Мы все иногда что-то ляпаем»: Собчак защитила Рудковскую от нападок

1 / 10
Ксения Собчак и Яна Рудковская
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Недавно Яна Рудковская дала резонансное интервью о своих методах воспитания детей. Давняя подруга Ксения Собчак решила заступиться за светскую львицу.

Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге новую обложку журнала L'Officiel, главным редактором которого она является. Обложку украсила Яна Рудковская, и Ксения решила воспользоваться моментом и выступить в защиту продюсера от нападок по поводу ее жестких методов воспитания.

«Мы все иногда что-то «ляпаем», ошибаемся или формулируем не точно. Но то, с какой яростью все сразу вцепляются в оступившегося, говорит мне только о том, что люди просто ждут повода чтобы вцепиться. И кинуть свой камешек. Зачем? Да потому что никто не любит чересчур активных, тех, кого только в России называют не «ambitious» в позитивном контексте, а «выскочка» — в негативном», — высказалась Ксения в своем Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Собчак поспешила добавить: «Слова Яны про сына мне тоже не были близки, но если речь не идет о насилии и побоях — воспитание это личное дело семьи. Я лично хочу воспитывать ребенка иначе, максимально ограничить его от публичности и шоубизнеса — но это личный выбор каждого родителя! И никто не вправе советовать Яне или кому-либо другому как поступать!».

Мнение Ксении вызвало очередную волну споров среди ее фолловеров. А вы на чьей стороне?

Фото: Instagram

Гороскоп