«Мы все иногда что-то ляпаем»: Собчак защитила Рудковскую от нападок

Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге новую обложку журнала L'Officiel, главным редактором которого она является. Обложку украсила Яна Рудковская, и Ксения решила воспользоваться моментом и выступить в защиту продюсера от нападок по поводу ее жестких методов воспитания.

«Мы все иногда что-то «ляпаем», ошибаемся или формулируем не точно. Но то, с какой яростью все сразу вцепляются в оступившегося, говорит мне только о том, что люди просто ждут повода чтобы вцепиться. И кинуть свой камешек. Зачем? Да потому что никто не любит чересчур активных, тех, кого только в России называют не «ambitious» в позитивном контексте, а «выскочка» — в негативном», — высказалась Ксения в своем Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).