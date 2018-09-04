«Мы уже привыкли»: Виктория Бекхэм прокомментировала слухи о разводе с мужем и снялась со всеми детьми для обложки глянца

В Сети время от времени то возникает, то вновь утихает волна слухов о неминуемом разводе Виктории и Дэвида Бекхэм. Не так давно подобная информация вновь появилась в комментариях интернет-пользователей, и дизайнер решила в очередной раз успокоить поклонников.
«Люди постоянно сочиняют небылицы о наших отношениях, и мы с Дэвидом уже привыкли к ним. Просто стараемся не обращать внимания и жить дальше, как обычно. Но эти сплетни затрагивают многих в нашем окружении, и это несправедливо», — заявила Виктория в интервью британской версии журнала Vogue.
В издании также появилась красивая семейная фотосессия Бекхэмов. Любопытно, что сначала поклонники не поверили Виктории, поскольку она опубликовала в своем Instagram первую обложку, для которой позировала только с детьми, без супруга. Но 4 сентября и Дэвид, и Виктория все же выложили вторую обложку, где предстали вдвоем.
Фото и видео: Instagram