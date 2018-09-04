«Мы уже привыкли»: Виктория Бекхэм прокомментировала слухи о разводе с мужем и снялась со всеми детьми для обложки глянца

«Люди постоянно сочиняют небылицы о наших отношениях, и мы с Дэвидом уже привыкли к ним. Просто стараемся не обращать внимания и жить дальше, как обычно. Но эти сплетни затрагивают многих в нашем окружении, и это несправедливо», — заявила Виктория в интервью британской версии журнала Vogue.