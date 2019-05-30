«Мы стали выяснять, кто круче»: звезда «Молодежки» Денис Никифоров откровенно рассказал о романе без будущего с певицей МакSим

Очередным гостем ток-шоу Бориса Корчевникова стал 41-летний актер Денис Никифоров, прославившийся после съемок в фильме «Бой с тенью». На программе Денис рассказала о том, как ему советовали не поступать в театральный вуз и забыть о профессии, о первых ролях в кино и не обошли стороной тему многочисленных романов артиста.
Актер отметил, что ему не нравится принцип коллекционирования женщин и отношений, но каждая из них сыграла важную роль в его жизни. Одной из любимых девушек Дениса стала известная певица МакSим, с которой он начал встречаться на заре своей и ее карьеры.
«Я снимался в ее клипе на песню «Отпускаю», и в кадре мой герой записывает телефон девушки. Я на самом деле записал в свой телефон номер Марины. Мне понравилась искринка в ее глазах и шрамик над бровью. С тех пор наши отношения и начались», - рассказывает актер. Он пояснил, что весь год их роман был конфетно-букетным периодом, они никогда не жили вместе.
«Это было бы, пожалуй нереально – жить под одной крышей. Наши отношения стали портиться, когда мы стали выяснять, кто круче, - рассказал Денис Никифоров. – Мы оба были вспыльчивыми. Два раза вместе прыгали с парашютом».
Уже после расставания МакSим посвятила Денису песню «Научусь летать по небу». Позже в интервью она называла его одним из самых главных мужчин в своей жизни. На программе Никифоров признался, что обидел любимую фразой, что ему не нравится попса, в стиле которой она поет. Это, по его признанию, оставило червоточинку.
Сейчас Денис – счастливый муж и отец. В 2013 году у него с супругой Ирины родились близнецы – сын Александр и дочь Вероника.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anton Belitsky, Gennadii Sergeev, Server Amzayev/ Global Look press
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