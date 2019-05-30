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«Мы стали выяснять, кто круче»: звезда «Молодежки» Денис Никифоров откровенно рассказал о романе без будущего с певицей МакSим

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Слайд, который
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Денис Никифоров

Фото: Anton Belitsky/ Global Look press
Актер дал интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека».

Очередным гостем ток-шоу Бориса Корчевникова стал 41-летний актер Денис Никифоров, прославившийся после съемок в фильме «Бой с тенью». На программе Денис рассказала о том, как ему советовали не поступать в театральный вуз и забыть о профессии, о первых ролях в кино и не обошли стороной тему многочисленных романов артиста.

Актер отметил, что ему не нравится принцип коллекционирования женщин и отношений, но каждая из них сыграла важную роль в его жизни. Одной из любимых девушек Дениса стала известная певица МакSим, с которой он начал встречаться на заре своей и ее карьеры.

«Я снимался в ее клипе на песню «Отпускаю», и в кадре мой герой записывает телефон девушки. Я на самом деле записал в свой телефон номер Марины. Мне понравилась искринка в ее глазах и шрамик над бровью. С тех пор наши отношения и начались», - рассказывает актер. Он пояснил, что весь год их роман был конфетно-букетным периодом, они никогда не жили вместе.

«Это было бы, пожалуй нереально – жить под одной крышей. Наши отношения стали портиться, когда мы стали выяснять, кто круче, - рассказал Денис Никифоров. – Мы оба были вспыльчивыми. Два раза вместе прыгали с парашютом».

Уже после расставания МакSим посвятила Денису песню «Научусь летать по небу». Позже в интервью она называла его одним из самых главных мужчин в своей жизни. На программе Никифоров признался, что обидел любимую фразой, что ему не нравится попса, в стиле которой она поет. Это, по его признанию, оставило червоточинку.

Денис рассказывает о романе с МакSим

Сейчас Денис – счастливый муж и отец. В 2013 году у него с супругой Ирины родились близнецы – сын Александр и дочь Вероника.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anton Belitsky, Gennadii Sergeev, Server Amzayev/ Global Look press

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