«Мы стали выяснять, кто круче»: звезда «Молодежки» Денис Никифоров откровенно рассказал о романе без будущего с певицей МакSим

«Я снимался в ее клипе на песню «Отпускаю», и в кадре мой герой записывает телефон девушки. Я на самом деле записал в свой телефон номер Марины. Мне понравилась искринка в ее глазах и шрамик над бровью. С тех пор наши отношения и начались», - рассказывает актер. Он пояснил, что весь год их роман был конфетно-букетным периодом, они никогда не жили вместе.

«Это было бы, пожалуй нереально – жить под одной крышей. Наши отношения стали портиться, когда мы стали выяснять, кто круче, - рассказал Денис Никифоров. – Мы оба были вспыльчивыми. Два раза вместе прыгали с парашютом».

Уже после расставания МакSим посвятила Денису песню «Научусь летать по небу». Позже в интервью она называла его одним из самых главных мужчин в своей жизни. На программе Никифоров признался, что обидел любимую фразой, что ему не нравится попса, в стиле которой она поет. Это, по его признанию, оставило червоточинку.