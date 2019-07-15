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В Сети поддержали девушку с ограниченными возможностями, которую бросил бойфренд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Для многих пар инвалидность не является помехой

Фото: Twitter
32-летняя Эмили перенесла инсульт, после которого оказалась прикована к коляске.

Есть любовь, которая не знает преград: она противостоит любым проблемам и неудачам, становясь лишь крепче год от года. О таких чувствах пишут в книгах и рассказывают в фильмах. Реальность иная — 32-летняя Эмили Линка из Ливерпуля, перенесшая инсульт, знает это не понаслышке.

Любимый человек бросил ее, когда девушка оказалась прикована к инвалидному креслу: она страдает синдромом Элерса-Данлоса и функциональным неврологическим расстройством, а после инсульта в прошлом году и вовсе потеряла способность самостоятельно передвигаться.

Одинокая Эмили быстро поняла, что справиться с предательством самостоятельно трудно — и обратилась за помощью к пользователям соцсетей, попросив их рассказать свои романтические истории о людях с ограниченными возможностями. Она старалась лишний раз напомнить себе, что коляска — не крест на жизни, и любовь еще можно встретить.

Пользователи Сети с удовольствием откликнулась на призыв: сотни пар выслали свои фотографии и истории, в которых почти всегда фигурировала мысль о том, что вторая половинка помогла найти любовь и принять себя. Как передает британское издание Daily Mail, некоторые пользователи отмечали, что их партнеры никогда не рассматривали ограниченные возможности в передвижении как препятствие для любви.

«Вот я и мой парень в маленьком музее! Мы оба страдаем аутизмом, и у него появляются судороги после повреждения мозга, но мы оба счастливы!», «Я и мой муж вместе 10 лет. У него инвалидность, у меня психическое заболевание. Все хорошо!», «Если кому-то мешает моя коляска, то это его потеря и удача для меня. Вперед! Общайся, веселись!», — поддерживали расстроенную Эмили люди, столкнувшиеся со схожей проблемой.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Twitter, vostock-photo/depositphotos

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