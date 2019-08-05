«Мы просто живем и любим»: молодая жена Дмитрия Диброва ответила на критику о разнице в возрасте между ней и мужем

В ответ на все колкие замечания Полина опубликовала в Instagram нежное фото с телеведущим и рассказала, насколько счастлива с ним.

«До скольки лет я останусь ребенком? Пока рядом мой муж - навсегда.

Мне как ребенку прощаются мелкие шалости и просечки, позволяются баловство и свобода. Муж нянчится и успокаивает мои капризы, хотя, этим я никогда не злоупотребляла.

Мы ничего не хотим друг другу доказывать, не хотим самоутверждаться за счет друг друга. Никогда не ссоримся и не выясняем отношения, просто говорим. Мы не пытаемся доказать друг другу что-то, не пытаемся быть лучше, чем на самом деле. Уважаем мнение друг друга и желания.

Мы просто живем и любим. Дмитрий радуется моим маленьким победам и дает достаточно свободного времени для развития.

Ловлю ваши Сообщения о разнице в возрасте и внешнем виде, шлю вам обратную открытку. Что в ней может смущает?», - написала Полина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).