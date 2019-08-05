«Мы просто живем и любим»: молодая жена Дмитрия Диброва ответила на критику о разнице в возрасте между ней и мужем

Полина и Дмитрий Дибровы живут в счастливом браке уже более 10 лет и растят троих маленьких сыновей. Но многим подписчикам красавицы Полины не дает покоя разница в возрасте между ней и ее 59-летним мужем. Многие также отмечают, что муж и внешне не подходит молодой красавице.
В ответ на все колкие замечания Полина опубликовала в Instagram нежное фото с телеведущим и рассказала, насколько счастлива с ним.
«До скольки лет я останусь ребенком? Пока рядом мой муж - навсегда.
Мне как ребенку прощаются мелкие шалости и просечки, позволяются баловство и свобода. Муж нянчится и успокаивает мои капризы, хотя, этим я никогда не злоупотребляла.
Мы ничего не хотим друг другу доказывать, не хотим самоутверждаться за счет друг друга. Никогда не ссоримся и не выясняем отношения, просто говорим. Мы не пытаемся доказать друг другу что-то, не пытаемся быть лучше, чем на самом деле. Уважаем мнение друг друга и желания.
Мы просто живем и любим. Дмитрий радуется моим маленьким победам и дает достаточно свободного времени для развития.
Ловлю ваши Сообщения о разнице в возрасте и внешнем виде, шлю вам обратную открытку. Что в ней может смущает?», - написала Полина (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Хорошо быть ребенком, под надежным крылом сильного мужчины!»,
«Полина, Дмитрию очень повезло, а Вам с ним!!! Вы очень мудрая и умная девушка, красивая женщина и одновременно легкая, непринужденная!!!»,
«Вы прекрасная пара. Вами многие любуются! Я тому пример. А те, кто пишут гадости и прячутся за экранами телефонов ... "ограниченные люди"», - поддержали Полину подписчики.
Полина вышла замуж за Дмитрия Диброва, когда ей было всего 20 лет. Для нее брак стал первым, а для телеведущего – четвертым. От разных жен у Диброва, кроме младших троих сыновей, есть еще взрослые сын и дочь.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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