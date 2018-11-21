«Мы просто любили друг друга без завещаний»: последняя возлюбленная Осина и его внебрачная дочь претендуют на наследство

После недавнего ухода из жизни звезды 1990-х Евгения Осина его родные и близкие оживились, ведь певец оставил немалое наследство — несколько квартир в Москве. Разумеется, большая часть должна отойти бывшей официальной жене Евгения Наталье Черемисиной и их дочери Агнии. Однако на днях в Сети появилось откровенное интервью еще одной женщины в жизни знаменитости — его последней возлюбленной Елены Скорняковой.

«Когда он развелся, мы стали встречаться. Да, мы 13 лет скрывали отношения и дочь. Кому-то он говорил, что я его продюсер, кому-то, что я его костюмер или сестра. Мы и дальше бы молчали, но, когда журналисты стали к нему врываться в квартиру, снимать в непотребном виде с бутылкой, я решила выйти из тени, чтобы защитить его. И мы рассказали про нашу дочь. Женя хотел удочерить Настю, собирал документы, но не успел. Он хотел и на мне жениться, но я на него обиделась. Мне не очень нравилось, что он давал интервью в таком непристойном виде», — заявила Елена в интервью «Комсомольской правде».