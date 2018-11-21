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«Мы просто любили друг друга без завещаний»: последняя возлюбленная Осина и его внебрачная дочь претендуют на наследство

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Осин с внебрачной дочкой Настей

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Москвичка Елена Скорнякова рассказала о своих отношениях с покойным певцом Евгением Осиным и их общей 13-летней дочери.

После недавнего ухода из жизни звезды 1990-х Евгения Осина его родные и близкие оживились, ведь певец оставил немалое наследство — несколько квартир в Москве. Разумеется, большая часть должна отойти бывшей официальной жене Евгения Наталье Черемисиной и их дочери Агнии. Однако на днях в Сети появилось откровенное интервью еще одной женщины в жизни знаменитости — его последней возлюбленной Елены Скорняковой.

«Когда он развелся, мы стали встречаться. Да, мы 13 лет скрывали отношения и дочь. Кому-то он говорил, что я его продюсер, кому-то, что я его костюмер или сестра. Мы и дальше бы молчали, но, когда журналисты стали к нему врываться в квартиру, снимать в непотребном виде с бутылкой, я решила выйти из тени, чтобы защитить его. И мы рассказали про нашу дочь. Женя хотел удочерить Настю, собирал документы, но не успел. Он хотел и на мне жениться, но я на него обиделась. Мне не очень нравилось, что он давал интервью в таком непристойном виде», — заявила Елена в интервью «Комсомольской правде».

Скорнякова добавила, что прекрасно понимает, что они с Осиным так и не оформили отношения, а значит, сейчас она не может претендовать даже на часть его имущества: «Он мне сразу сказал, что квартира, в которой он жил, была приватизирована и завещана его старшей дочке. У Жени еще много недвижимости было. Одну квартиру он записал на сестру, вторую на племянника. Мы с ним завещание не обсуждали. Мы с ним просто любили друг друга».

Впрочем, женщина все равно собирается подать в суд, поскольку считает, что ей должны принадлежать права на несколько песен, которые Евгений Осин посвятил их дочке: «Что касается творческого наследия, то тут я буду бодаться. За него еще можно поспорить».

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press, Instagram

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