«Мы никогда не ссоримся»: Анастасия Решетова рассказала об отношениях с Тимати

В последнее время Анастасия Решетова часто публикует фото и видео в своем микроблоге, а также активно общается с фолловерами, поэтому некоторые из них заподозрили, что «не все спокойно в датском королевстве» — якобы модель поссорилась с бойфрендом, рэпером Тимати, и проводит много времени в Сети, чтобы отвлечься. Один из интернет-пользователей решил напрямую задать этот вопрос Анастасии, и девушка ответила на него в Instagram Stories.
«Логика на пять с плюсом) В общем, огорчу многих из вас. Мы никогда не ссоримся и не расстаемся) Так что скандалы и интриги ищите в других тандемах», — заявила Решетова (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Напомним, первая вице-Мисс Россия 2014 начала встречаться с Тимати примерно через год после участия в конкурсе — на тот момент рэпер уже расстался с матерью своей дочери Алисы, Аленой Шишковой. Пару не раз «разводили» и вновь сводили, а в последнее время интернет-пользователи еще и донимают Анастасию вопросами о предполагаемой беременности. Любопытно, что, в отличие от слухов о расставании с Тимати, информацию о своем интересном положении девушка опровергать не спешит.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram