«Мы никогда не ссоримся»: Анастасия Решетова рассказала об отношениях с Тимати

В последнее время Анастасия Решетова часто публикует фото и видео в своем микроблоге, а также активно общается с фолловерами, поэтому некоторые из них заподозрили, что «не все спокойно в датском королевстве» — якобы модель поссорилась с бойфрендом, рэпером Тимати, и проводит много времени в Сети, чтобы отвлечься. Один из интернет-пользователей решил напрямую задать этот вопрос Анастасии, и девушка ответила на него в Instagram Stories.

«Логика на пять с плюсом) В общем, огорчу многих из вас. Мы никогда не ссоримся и не расстаемся) Так что скандалы и интриги ищите в других тандемах», — заявила Решетова (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).