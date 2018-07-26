«Мы не общаемся с мая»: Мария Голубкина поставила точку в отношениях с Борисом Ливановым

В мае минувшего года экс-супруга Николая Фоменко, актриса Мария Голубкина, рассказала о романе с Борисом Ливановым. В эфире «Секрета на миллион» пара рассказала о своих чувствах и намерении узаконить их официально. Тем не менее, неоднократно в прессе появлялась информация о расставании влюбленных.

43-летняя Голубкина в данный момент продает трехэтажный дом в Подмосковье, построенный в браке с Фоменко. В интервью «Антенне-телесемь» актриса рассказала, почему решила сменить место жительства. «Я перебралась в центр, потому что дети выросли. Да и на работу в театр ездить дорого и долго».

Голубкина заявила, что в новой квартире живет не одна, но и не с Ливановым: «»Мы не общаемся с мая. Я влюблена в него до безумия… Но одно дело — перед ним благоговеть, а другое — жить. Жить с ним невозможно. Мы абсолютно разные: он — интровет, я — экстраверт. […] Я под него подстраиваться не могу, он под меня не хочет». Актриса отметила, что верность бывшему возлюбленному не хранит, поскольку считает себя свободной женщиной. Тем не менее, Мария признается, что скучает по Борису.