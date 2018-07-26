logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Мы не общаемся с мая»: Мария Голубкина поставила точку в отношениях с Борисом Ливановым

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Фото из Instagram Марии Голубкиной

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса рассказала о расставании с экс-возлюбленным.

В мае минувшего года экс-супруга Николая Фоменко, актриса Мария Голубкина, рассказала о романе с Борисом Ливановым. В эфире «Секрета на миллион» пара рассказала о своих чувствах и намерении узаконить их официально. Тем не менее, неоднократно в прессе появлялась информация о расставании влюбленных.

43-летняя Голубкина в данный момент продает трехэтажный дом в Подмосковье, построенный в браке с Фоменко. В интервью «Антенне-телесемь» актриса рассказала, почему решила сменить место жительства. «Я перебралась в центр, потому что дети выросли. Да и на работу в театр ездить дорого и долго».

Голубкина заявила, что в новой квартире живет не одна, но и не с Ливановым: «»Мы не общаемся с мая. Я влюблена в него до безумия… Но одно дело — перед ним благоговеть, а другое — жить. Жить с ним невозможно. Мы абсолютно разные: он — интровет, я — экстраверт. […] Я под него подстраиваться не могу, он под меня не хочет». Актриса отметила, что верность бывшему возлюбленному не хранит, поскольку считает себя свободной женщиной. Тем не менее, Мария признается, что скучает по Борису.

Фото: архивы пресс-служб, instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«При детях груди оголяете!»: пользователи Сети возмущены топлес-снимками Полины Дибровой
Тест: мы угадаем, кто вы по профессии
Смело! Глюк'оZa показала лишнее в откровенном купальнике
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
«Дипломы купили?»: друг скончавшегося от пневмонии актера Исакова обвинил врачей в халатности