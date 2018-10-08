«Мы не общаемся и не жалеем об этом»: Стас и Оскар Каримовы рассказали об отношениях с экс-возлюбленными Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной

«С Ксюшей Бородиной я уже давно не общаюсь. Как-то после расставания созванивались раз в пятилетку, но на том все и закончилось. У каждого свой путь. Главное, чтобы человек рядом был надежный. Как можно жалеть о расставании с тем, с кем не срослось? Вот и я не жалею! Мы пошли разными дорогами, каждый нашел свое счастье, значит, все было сделано правильно», — признался Оскар, который уже 10 лет живет в гражданском браке с девушкой по имени Елена.

«К Оле я отношусь очень хорошо. Я искренне рад за нее и считаю, что она многого добилась. Бузова — невероятно сильный человек, целеустремленный. Я видел в ней эти задатки еще тогда, в далеком 2004-м. Я очень надеюсь, что Оля найдет своего идеального мужчину и когда-нибудь будет очень счастлива. Правда, я уже давно не общаюсь ни с Олей, ни с Ксюшей. Прекрасно понимаю, на них свалилась огромная слава, и на общение со всеми бывшими участниками просто не хватает времени», — добавил Стас, который женат и воспитывает 13-летнюю дочь.

Фото: Instagram

Видео: Youtube.com / Stas Karimov