«Мы не общаемся и не жалеем об этом»: Стас и Оскар Каримовы рассказали об отношениях с экс-возлюбленными Ольгой Бузовой и Ксенией Бородиной

Преданные поклонники телестройки «Дом-2» помнят, что в самом начале своего пребывания на проекте Ольга Бузова и Ксения Бородина были подругами и строили любовь с братьями — Стасом и Оскаром Каримовыми соответственно. Правда, у пар ничего не вышло — обе довольно быстро распались. На днях уже 37-летние Стас и Оскар дали интервью журналу StarHit, в котором рассказали о своих нынешних отношениях с экс-девушками.
«С Ксюшей Бородиной я уже давно не общаюсь. Как-то после расставания созванивались раз в пятилетку, но на том все и закончилось. У каждого свой путь. Главное, чтобы человек рядом был надежный. Как можно жалеть о расставании с тем, с кем не срослось? Вот и я не жалею! Мы пошли разными дорогами, каждый нашел свое счастье, значит, все было сделано правильно», — признался Оскар, который уже 10 лет живет в гражданском браке с девушкой по имени Елена.
«К Оле я отношусь очень хорошо. Я искренне рад за нее и считаю, что она многого добилась. Бузова — невероятно сильный человек, целеустремленный. Я видел в ней эти задатки еще тогда, в далеком 2004-м. Я очень надеюсь, что Оля найдет своего идеального мужчину и когда-нибудь будет очень счастлива. Правда, я уже давно не общаюсь ни с Олей, ни с Ксюшей. Прекрасно понимаю, на них свалилась огромная слава, и на общение со всеми бывшими участниками просто не хватает времени», — добавил Стас, который женат и воспитывает 13-летнюю дочь.
Фото: Instagram
Видео: Youtube.com / Stas Karimov