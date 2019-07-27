«Мы не могли продолжать быть вместе»: Моника Беллуччи относится к разводу с Венсаном Касселем по-философски

54-летняя Моника Беллуччи стала главной героиней свежего номера французского журнала Madame Figaro. Актриса поучаствовала в невероятной фотосессии в бассейне и рассказала о личном. Так, к разводу с актером Венсаном Касселем, брак с которым продлился 12 лет, Моника относится по-философски: «Хотя это и было мое решение, но когда приходится с кем-то расставаться, это ведь не значит, что ты его больше не любишь. Это значит, что больше не можешь продолжать быть вместе». Однако брюнетка отмечает, что расставание ей далось нелегко. При этом Беллуччи с улыбкой говорит о том, что разрыв с 37-летним Николасом Лефевром совершенно не означает того, что в настоящее время она одинока.