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«Мы не могли продолжать быть вместе»: Моника Беллуччи относится к разводу с Венсаном Касселем по-философски

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Моника Беллуччи

Фото: Global Look Press via ZUMA Press
Актриса вспомнила о расставании с супругом.

54-летняя Моника Беллуччи стала главной героиней свежего номера французского журнала Madame Figaro. Актриса поучаствовала в невероятной фотосессии в бассейне и рассказала о личном. Так, к разводу с актером Венсаном Касселем, брак с которым продлился 12 лет, Моника относится по-философски: «Хотя это и было мое решение, но когда приходится с кем-то расставаться, это ведь не значит, что ты его больше не любишь. Это значит, что больше не можешь продолжать быть вместе». Однако брюнетка отмечает, что расставание ей далось нелегко. При этом Беллуччи с улыбкой говорит о том, что разрыв с 37-летним Николасом Лефевром совершенно не означает того, что в настоящее время она одинока.

Многие поклонники восхищаются нестареющей Моникой Беллуччи, которая признается, что не прибегает к пластической хирургии: «Возраст открывает другие роли. Морщины, темные круги — это позволяет предстать на экране в новых амплуа. Однажды я услышала фразу, которая стала моим девизом: «У каждого есть свои причины». Людей, которые пользуются услугами пластических хирургов, я не осуждаю. Я не знаю, буду ли я когда-нибудь делать подтяжку лица. Иногда я вижу прекрасные результаты таких процедур и думаю: почему бы и нет».

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Globallookpress, Instagram

Видео: Instagram

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