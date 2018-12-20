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«Мы друг друга обожаем, но живем отдельно»: Анита Цой призналась, что у нее с мужем гостевой брак

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей и Анита Цой

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47-летняя певица стала героиней нового эпизода шоу «Секрет на миллион».

Анита Цой уже почти тридцать лет живет душа в душу с супругом, 61-летним топ-менеджером «Роснефти» Сергеем Петровичем Цоем. Однако неожиданно выяснилось, что какое-то время артистка и ее муж проводят порознь — даже в разных домах. Об этом Анита откровенно рассказала Лере Кудрявцевой в новом эпизоде шоу «Секрет на миллион».

«Мы друг друга любим, обожаем, уважаем, но живем порознь», — заявила звезда в анонсе телепередачи.

Поклонники уже обсуждают, что возможно, речь идет о разводе, тем более что изначально исполнительница вышла замуж не по любви. Однако совсем недавно Анита, поздравляя супруга с годовщиной брака, очень тепло поведала: «Я до сих пор не перестаю благодарить Бога и наших мам за наш брак. Как можно было предугадать такой крепкий и прекрасный союз? А может и вправду наши родители видят глубже и дальше нас?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). А как вы считаете, что на самом деле происходит в отношениях Аниты и Сергея Цой?

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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