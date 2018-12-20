«Мы друг друга обожаем, но живем отдельно»: Анита Цой призналась, что у нее с мужем гостевой брак

Поклонники уже обсуждают, что возможно, речь идет о разводе, тем более что изначально исполнительница вышла замуж не по любви. Однако совсем недавно Анита, поздравляя супруга с годовщиной брака, очень тепло поведала: «Я до сих пор не перестаю благодарить Бога и наших мам за наш брак. Как можно было предугадать такой крепкий и прекрасный союз? А может и вправду наши родители видят глубже и дальше нас?» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). А как вы считаете, что на самом деле происходит в отношениях Аниты и Сергея Цой?

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram