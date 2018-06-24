logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Мы больше, чем друзья»: Ольга Бузова рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 7

Ольга Бузова и Филипп Киркоров

Arrows-left
Arrows-right
Reload
В эфире одного из популярных ток-шоу 32-летняя Ольга Бузова призналась, что ее связывает с 51-летним Филиппом Киркоровым.

Темой нового выпуска шоу «Привет, Андрей!» стал нашумевший клип на зажигательный трек Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Гостями Андрея Малахова стали друзья и поклонники артиста, а также авторы пародий на композицию. В студии появилась и певица Ольга Бузова, которой в видеоролике досталась роль кассирши.

Во время интервью Ольга разоткровенничалась и неожиданно призналась: «Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья…». Девушка хотела продолжить, но Филипп перебил ее и предложил поставить многоточие.

В студии появились и родственники звезд — папа Филиппа Бедрос Киркоров и бабушка Ольги Алла Тимофеевна. Ее приезд в Москву стал для звезды настоящим сюрпризом, поскольку женщина давно живет в Литве. Кстати, Алла Тимофеевна убеждена, что никакой свадьбы Ольги и Филиппа ждать не стоит: «Я считаю что не может быть этого, потому что у них чисто творческие отношения». А вы как думаете, действительно ли у Бузовой и Киркорова роман?

Фото: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Пышный бюст, собственная яхта и песня в ее честь: 63-летний Владимир Кузьмин ушел от жены к 26-летней блондинке
Озорная и помолодевшая Алла Пугачева позирует Максиму Галкину на отдыхе
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
Меган Маркл прикрыла плечи и показала животик на встрече с королевой Елизаветой II