«Мы больше, чем друзья»: Ольга Бузова рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым

Темой нового выпуска шоу «Привет, Андрей!» стал нашумевший клип на зажигательный трек Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Гостями Андрея Малахова стали друзья и поклонники артиста, а также авторы пародий на композицию. В студии появилась и певица Ольга Бузова, которой в видеоролике досталась роль кассирши.

Во время интервью Ольга разоткровенничалась и неожиданно призналась: «Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья…». Девушка хотела продолжить, но Филипп перебил ее и предложил поставить многоточие.