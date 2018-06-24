«Мы больше, чем друзья»: Ольга Бузова рассказала об отношениях с Филиппом Киркоровым

Темой нового выпуска шоу «Привет, Андрей!» стал нашумевший клип на зажигательный трек Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Гостями Андрея Малахова стали друзья и поклонники артиста, а также авторы пародий на композицию. В студии появилась и певица Ольга Бузова, которой в видеоролике досталась роль кассирши.
Во время интервью Ольга разоткровенничалась и неожиданно призналась: «Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья…». Девушка хотела продолжить, но Филипп перебил ее и предложил поставить многоточие.
В студии появились и родственники звезд — папа Филиппа Бедрос Киркоров и бабушка Ольги Алла Тимофеевна. Ее приезд в Москву стал для звезды настоящим сюрпризом, поскольку женщина давно живет в Литве. Кстати, Алла Тимофеевна убеждена, что никакой свадьбы Ольги и Филиппа ждать не стоит: «Я считаю что не может быть этого, потому что у них чисто творческие отношения». А вы как думаете, действительно ли у Бузовой и Киркорова роман?
Фото: Instagram