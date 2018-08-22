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«Музицируем у меня дома»: Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о романе с Прохором Шаляпиным

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Виталина Цымбалюк-Романовская

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На днях молодую экс-супругу Армена Джигарханяна Виталину видели на прогулке и во время шопинга с певцом Прохором Шаляпиным.

Виталина и Прохор выглядели так, словно между ними происходит нечто большее, чем просто дружба. Очевидец их похода в один из московских супермаркетов Татьяна Прохорова заявила в интервью «Комсомольской правде»: «Из магазина они вышли вместе и сели в одну машину — красный «Мерседес». За рулем была Виталина. Лично меня это не удивило. Виталина теперь завидная невеста: квартиры в Москве, хорошая машина. Для Шаляпина, который прославился как любитель состоятельных дам, неплохая партия!».

Сама Цымбалюк-Романовская, впрочем, не видит в общении с Шаляпиным ничего предосудительного: «Прохор поддержал меня в непростое время. Развод, суды... Я даже это вспоминать не хочу. Мы дружим. Иногда музицируем у меня дома. Что тут такого?».

Напомним, в прошлом году пианистка со скандалом развелась с мужем, легендарным актером Арменом Борисовичем Джигарханяном. А Шаляпин, в свою очередь, тоже хотел жениться на другой после окончательного разрыва с Анной Калашниковой и Ларисой Копенкиной, но девушка его обманула.

Фото: Facebook, Instagram

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