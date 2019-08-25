«Мужу передам»: Елена Корикова намекнула на смену семейного положения

Звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова намекнула на то, что вышла замуж. Певица призналась, что наконец-то может быть самой собой: «Поймала себя на мысли во время сегодняшней прогулки... С 17 лет работала, сыграла столько разных героинь и положительных и отрицательных, молодых и возрастных. А теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! Могу путешествовать, обустраивать свои гнездышки) и много ещё чего могу того, на что не было времени раньше. Одним словом - такое счастье просто жить , наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать! Пришло время для себя любимой! Спасибо Богу за все!».