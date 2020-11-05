Мужчина влюбился в проститутку и рассказал, почему не против ее работы
Он не стал называть своего имени, но признался, что познакомился со своей девушкой 11 лет назад. Когда Кристал призналась любимому, кем работает, он был встревожен. Со временем мужчина смирился с деятельностью возлюбленной и не стал возражать.
'My girlfriend has sex with other men for cash - but there are surprising benefits' https://t.co/pmIgsI5pXS pic.twitter.com/Me9jOFGbEJ— Daily Mirror (@DailyMirror) November 2, 2020
«Если она хочет работать в эскорте, я поддерживаю ее на все 100%. Я всегда на ее стороне, что бы ни случилось. Пока она в безопасности, я счастлив», - объяснил он. По мнению мужчины, у Кристал хорошая работа, которая приносит ей радость и делает счастливой. Бойфренд уточнил, что его пассия любит то, что делает. При этом мужчина не признается своим друзьям и близким, в какой сфере трудится его пара.
«Мы живем далеко от них, и вообще я считаю, что это их не касается. Я знаю, что мать и сестра Кристал поддерживают ее, а остальные члены семьи просто не поднимают эту тему», - добавил он. Мужчина не ревнует свою пару к другим представителям сильного пола. Он даже видит плюсы в работе Кристал для отношений.
«Классно, что она не привязана ко времени и может сама устанавливать себе график работы», - подчеркнул он. Мужчина старается не вмешиваться в работу девушки и не расспрашивает ее о ней, считая, что это сугубо ее дело.
Фото: pixabay.com
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