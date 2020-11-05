Мужчина влюбился в проститутку и рассказал, почему не против ее работы

«Мы живем далеко от них, и вообще я считаю, что это их не касается. Я знаю, что мать и сестра Кристал поддерживают ее, а остальные члены семьи просто не поднимают эту тему», - добавил он. Мужчина не ревнует свою пару к другим представителям сильного пола. Он даже видит плюсы в работе Кристал для отношений.

«Классно, что она не привязана ко времени и может сама устанавливать себе график работы», - подчеркнул он. Мужчина старается не вмешиваться в работу девушки и не расспрашивает ее о ней, считая, что это сугубо ее дело.