Мужчина в самом рассвете сил: чем взрослых женщин привлекают молодые парни

Пик половой активности у мужчин приходится на 18 лет, тогда как у женщин этот период начинается после 30, отметила психолог. «В сексуальном плане идеальная пара — ему 18, а ей 30 и более лет. Молодые люди привлекают нас, потому что они в самом соку. В 25 мужчины уже спокойнее, а в 45 — еще спокойнее. Этот диссонанс и побуждает женщин влюбляться в молодых мальчиков», — объяснила Вероника Степанова в выпуске своей программы на YouTube-канале.

Также представительниц прекрасного пола привлекает энергетика молодых парней и тот факт, что они могут самоутвердиться за счет неопытного партнера. «Молодой человек в возрасте 18–20 лет еще совсем глупый, и женщина самоутверждается за счет этого: покупает ему что-то, дает советы, относится к нему как к сыну. Она думает: "Он без меня, такой умной и прекрасной, не сможет!"» — добавила блогер.

К тому же отношения с человеком младше себя стимулируют женщину ухаживать за собой, выглядеть привлекательнее, моложе и позволяют испытывать забытые эмоции, отметила Степанова. Об этом сообщили в «Вечерней Москве».