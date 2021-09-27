Мужчина поделился семейным лайфхаком проверки, подходит ли вам новая избранница

«Путешествие — хороший способ получить представление о дальнейшей жизни с ней. Вы будете делить комнату, планировать маршруты, учиться обсуждать и принимать совместные решения, как минимум о дальнейшем времяпрепровождении. Вы заметите все плохие и хорошие привычки вашей спутницы. Знает ли она, как вести себя в чужой стране? Что будет делать, если все пойдет наперекосяк? Есть ли у нее план Б, куда идти и что делать? Как бы вы вместе решили проблемы? Насколько она готова к тому, чтобы исследовать неизвестное вместе с вами?», — поделился герой материала своим способом на веб-форуме Reddit под ником dontknowwhattodoat18.

По мнению героя материала, приспособление к чужой земле — это признак хорошей адаптации к новым обстоятельствам. Об этом в соответствующем материале сообщили в «Лента.ру».