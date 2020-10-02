Мужчина дал гениальные советы, как наладить отношения с обиженной женой
Фото: trip_uhl_d
Судя по всему мужчина поругался со своей женой и это сильно его беспокоит. Однако блогер не растерялся: за годы семейной жизни он изучил повадки жены и разработал хитрый план. Его советы по примирению показались юзерам гениальными.
На кадрах видно, что план trip_uhl_d состоял из нескольких частей. За несколько дней мужчина заведомо ломал всю бытовую технику, с починкой которой мог справиться только сам.
В итоге возлюбленная пришла к нему с миром сама: она попросила его убрать посуду на верхние полки, посмотреть настройки в телевизоре.
Во второй части своего «коварного плана» блогер рассказывает, как менял уровень сидения в машине жены, а также копался в настройках карты ее смартфона, подключал Wi-Fi. «Знаешь что? Я, пожалуй, стащу у тебя несколько идей! Они прекрасны! Отличная работа!» - написал один из подписчиков. При этом многие сочли, что мужчина применяет к жене «опасные методы», узнав о которых «ему несдобровать»: жена не только перестанет говорить с ним, но и бросит «экспериментатора».
Фото: TikTok / trip_uhl_d
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!