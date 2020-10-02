Мужчина дал гениальные советы, как наладить отношения с обиженной женой

Во второй части своего «коварного плана» блогер рассказывает, как менял уровень сидения в машине жены, а также копался в настройках карты ее смартфона, подключал Wi-Fi. «Знаешь что? Я, пожалуй, стащу у тебя несколько идей! Они прекрасны! Отличная работа!» - написал один из подписчиков. При этом многие сочли, что мужчина применяет к жене «опасные методы», узнав о которых «ему несдобровать»: жена не только перестанет говорить с ним, но и бросит «экспериментатора».