Муж Полины Гагариной раскрыл детали трогательного предложения руки и сердца

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина вспомнили трогательный момент своего обручения и рассказали о нем в своих микроблогах. Особенно милым получился пост главы семьи — он признался, что невероятно волновался, но в то же время этот день, который пара провела в Париже — 2 апреля 2014-го — стал одним из самых счастливых в его жизни.