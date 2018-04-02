Муж Полины Гагариной раскрыл детали трогательного предложения руки и сердца

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина вспомнили трогательный момент своего обручения и рассказали о нем в своих микроблогах. Особенно милым получился пост главы семьи — он признался, что невероятно волновался, но в то же время этот день, который пара провела в Париже — 2 апреля 2014-го — стал одним из самых счастливых в его жизни.
Утром 2 апреля 2014 года, ровно 4 года назад, мы с Полюшкой @gagara1987 вышли из одного парижского отеля и отправились гулять. Плохо помню себя от волнения. Нервически теребил в кармане бирюзовую коробочку. Все думал, может собор Парижской Богоматери ... или может башня Эйфелева ... но вдруг мы вышли на этот самый мост, знаменитый мост "всех влюбленных" с тысячами замков. И все сошлось. Я все понял! Здесь! Через пару минут после того, как был сделан этот снимок, я сделал Поле предложение. Мы сидели на мосту, прямо на досках, и я срывающимся голосом, заикаясь, сказал совершенно не то, что заранее про себя миллион раз репетировал. Но каким-то чудом Поля меня поняла и сказала ДА, улыбаясь до ушей ... прям как я сейчас, вспоминая тот день :))) это был один из самых счастливых дней моей жизни!
«Нервически теребил в кармане бирюзовую коробочку. Все думал, может собор Парижской Богоматери… или может башня Эйфелева… но вдруг мы вышли на этот самый мост, знаменитый мост «всех влюбленных» с тысячами замков. И все сошлось. Я все понял! Здесь!» — поведал Дмитрий.
Напомним, супруги поженились в том же 2014-м, а в прошлом году у них родилась дочь Мия. У Полины также есть 11-летний сын Андрей от первого брака.
Фото: Instagram