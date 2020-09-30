Муж отомстил жене после ссоры, догнав ее на дороге и устроив ДТП
Майкл и Вайолет любили друг друга с детства, они женаты последние десять лет и имеют троих детей. Пара жила дома в Освальдтвистле, недалеко от Блэкберна на северо-западе Англии.
Однако в прошлом году отношения разладились. Девушка хотела переехать к своему дедушке в Солфорд.
После очередной ссоры Уорд решил проучить возлюбленную. 26-летний обиженный супруг гнался за машиной девушки «как сумасшедший», пытаясь объехать пробки в час пик на трассе M61, а догнав, врезался в нее на полном ходу.
При этом девушка пыталась сбежать от мужа, перестроившись на другую полосу движения, но он продолжал держаться позади нее, набирая ее номер по мобильному телефону. Фургон Майкла влетел в заднюю часть Vauxhall Astra, за рулем которого сидела Вайолет. Несмотря на силу удара в результате инцидента никто из участников дорожного движения не пострадал, оба водителя, участвовавшие в столкновении, остановились у обочины M61. При этом грандиозная погоня завершилась примирением. В суде Вайолет отказалась от своих показаний, и теперь пара снова вместе.
Фото: pexels.com
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