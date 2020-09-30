Муж отомстил жене после ссоры, догнав ее на дороге и устроив ДТП

Майкл и Вайолет любили друг друга с детства, они женаты последние десять лет и имеют троих детей. Пара жила дома в Освальдтвистле, недалеко от Блэкберна на северо-западе Англии.

Однако в прошлом году отношения разладились. Девушка хотела переехать к своему дедушке в Солфорд.

После очередной ссоры Уорд решил проучить возлюбленную. 26-летний обиженный супруг гнался за машиной девушки «как сумасшедший», пытаясь объехать пробки в час пик на трассе M61, а догнав, врезался в нее на полном ходу.