«Муж не дает мне увидеть мое солнышко даже по скайпу»: Милана Кержакова отчаянно борется за полуторагодовалого сына

Недавно Милана Кержакова одержала победу в суде, определившим место жительства полуторагодовалого сына Артемия с ней, а не с отцом Александром Кержаковым (где мальчик находится сейчас). Однако экс-футболист публично и очень эмоционально заявил, что не собирается добровольно отдавать малыша Милане и хочет подождать решения по апелляции: «Почему ребенка нужно вырвать из привычных условий и из рук родного человека к которому он привык и от которого получает заботу и любовь?! Получается, что руководствуясь судебным актом сейчас будет осуществлено психологическое насилие над маленьким ребенком!!!! Где закон, который защищает интересы ребенка?!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
«Если апелляция будет отклонена, то я поеду забирать сына с помощью судебных приставов. Темик пока совсем еще маленький, он почти не говорит. Муж не дает мне увидеть мое солнышко даже по скайпу», — пожаловалась Милана в интервью журналу StarHit.
Бывшая супруга спортсмена также объяснила, почему она лично не явилась в суд защищать свои интересы. «Адвокаты запретили мне это делать, потому что Кержаков постоянно давит на меня, провоцирует, — заявила Милана. — В этот раз он бы пошел на все, устроил бы какой-нибудь спектакль. Не хотела терзать свое сердце, которое в когда-то самом любимом человеке видит теперь только одно зло».
Фото и видео: Instagram