«Муж не дает мне увидеть мое солнышко даже по скайпу»: Милана Кержакова отчаянно борется за полуторагодовалого сына

Недавно Милана Кержакова одержала победу в суде, определившим место жительства полуторагодовалого сына Артемия с ней, а не с отцом Александром Кержаковым (где мальчик находится сейчас). Однако экс-футболист публично и очень эмоционально заявил, что не собирается добровольно отдавать малыша Милане и хочет подождать решения по апелляции: «Почему ребенка нужно вырвать из привычных условий и из рук родного человека к которому он привык и от которого получает заботу и любовь?! Получается, что руководствуясь судебным актом сейчас будет осуществлено психологическое насилие над маленьким ребенком!!!! Где закон, который защищает интересы ребенка?!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

«Если апелляция будет отклонена, то я поеду забирать сына с помощью судебных приставов. Темик пока совсем еще маленький, он почти не говорит. Муж не дает мне увидеть мое солнышко даже по скайпу», — пожаловалась Милана в интервью журналу StarHit.