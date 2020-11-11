Муж-изменщик пригрозил жене разводом, если она не возьмет кредит на крупную сумму

54-летний любитель походов налево после очередного загула решил, что теперь ему с женой не по пути и заявил о своем желании подать на развод. Но перед этим запугал женщину, объявив, что если она не возьмет для него крупную сумму, то он сделает все возможное, чтобы выиграть бракоразводный процесс и лишить ее всего, в том числе и совместно нажитого имущества. Обманутая дама обратилась за поддержкой, объяснив, что переживает, как бы экс-супруг не исполнил свои обещания и не оставил ее без копейки, передает издание Daily Mail.

Стоит отметить, что на сторону женщины встали многие сочувствующие, посоветовав ей не поддаваться на провокации и ни в коем случае не платить изменщику. Неравнодушные граждане попытались вразумить даму, что в ее ситуации, скорее всего, суд примет во внимание тот факт, что имущество было нажито в браке и разделит все поровну между супругами. А заодно обманутой супруге посоветовали проконсультироваться с юристом и запастись терпением, которое ей явно понадобится в противостоянии с пронырливым экс-мужем. Советы немного успокоили британку, но она все еще сомневается, выполнить ли ей требование благоверного или проигнорировать.

А как бы в этой ситуации поступили вы?