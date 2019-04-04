«Мою жизнь поделили на две»: Елена Корикова стала жертвой мести обиженного мужчины

«Когда-то, один брошенный мною мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня. И как актрисы и как женщины. Тогда я не придала значения его словам и много лет жила в гармонии и счастье с другим, но Хорошим человеком», — призналась звезда в своем блоге.

«Я долго не понимала за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними. Пока один журналист не признался по секрету, что это — заказ. Сказал чей. И что будет это теперь регулярно, по графику, т.к. уплачено вперед (его слова). А дальше мою жизнь поделили на две. В одной я оставалась собой, другая же — понеслась по его четко прописанному сценарию. Азарт с каждой статьей возрастал, главное ‘’Ее’’ растоптать», — рассказала актриса.

«У меня в роду священники. И не один. Видимо вера была заложена в крови. У меня есть Бог! И молитва. А это — великая сила помощи! И еще, я написала книгу Правды. Своей рукой. Так что жизнь актрисы Елены Кориковой не останется под знаком вопроса. С догадками и вымыслами. Да и знаете, я Никого не виню. Я даже благодарна за эти испытания. Они закалили меня. Сделали сильнее духом. Еще больше укрепили веру. Так что, спасибо Богу за все! Время все и всех расставит по своим местам, ибо сказано ’’Бойся слез обиженного тобой человека. Ведь он будет просить о помощи и я помогу"», — подытожила она.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram