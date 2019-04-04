logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Мою жизнь поделили на две»: Елена Корикова стала жертвой мести обиженного мужчины

46-летняя актриса Елена Корикова пожаловалась на недостойное поведение бывшего.

«Когда-то, один брошенный мною мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня. И как актрисы и как женщины. Тогда я не придала значения его словам и много лет жила в гармонии и счастье с другим, но Хорошим человеком», — призналась звезда в своем блоге.

«Я долго не понимала за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними. Пока один журналист не признался по секрету, что это — заказ. Сказал чей. И что будет это теперь регулярно, по графику, т.к. уплачено вперед (его слова). А дальше мою жизнь поделили на две. В одной я оставалась собой, другая же — понеслась по его четко прописанному сценарию. Азарт с каждой статьей возрастал, главное ‘’Ее’’ растоптать», — рассказала актриса.

«У меня в роду священники. И не один. Видимо вера была заложена в крови. У меня есть Бог! И молитва. А это — великая сила помощи! И еще, я написала книгу Правды. Своей рукой. Так что жизнь актрисы Елены Кориковой не останется под знаком вопроса. С догадками и вымыслами. Да и знаете, я Никого не виню. Я даже благодарна за эти испытания. Они закалили меня. Сделали сильнее духом. Еще больше укрепили веру. Так что, спасибо Богу за все! Время все и всех расставит по своим местам, ибо сказано ’’Бойся слез обиженного тобой человека. Ведь он будет просить о помощи и я помогу"», — подытожила она.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь»: 46-летняя Елена Корикова показала фото с заметно округлившимся животом
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
«Как Семочка повзрослел»: поклонники Эвелины Бледанс поздравляют ее 7-летнего сына с днем рождения
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
«Вкусная и сочная»: Виктория Дайнеко не скрывает пышные бедра с помощью фильтров или фотошопа
Мощная шея, очки и стрижка «под мальчика»: Вера Брежнева показала, как выглядела до «ВИА Гры» и конкурсов красоты