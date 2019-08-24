«Моя великая женщина»: Влад Топалов нежно поздравил супругу Регину Тодоренко с годовщиной

«Влюбляюсь в тебя заново каждое утро, а каждый вечер вновь хочу жениться на тебе. Ты - моя самая большая радость и счастье! Вы с сыном - моё всё! Люблю тебя больше жизни! С годовщиной тебя, бэрчик! ♥️», — написал Влад Топалов под свадебным фотоснимком.

«Ты у меня самый скромный!!!! 😆Люблю тебя ❤️❤️❤️», — ответила супругу Регина Тодоренко.

«Я вас очень люблю, пупсоны!!!» — прокомментировал запись Сергей Лазарев.

Напомним, в декабре 2018 года Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые стали родителями, у пары родился сын Майкл. Певец и телеведущая официально зарегистрировали отношения незадолго до появления малыша на свет, а пышное торжество в честь бракосочетания прошло в Италии в июле этого года.

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