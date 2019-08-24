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«Моя великая женщина»: Влад Топалов нежно поздравил супругу Регину Тодоренко с годовщиной

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Влад Топалов и Регина Тодоренко на отдыхе

Фото: Instagram Влада Топалова

Певец посвятил трогательные слова своей избраннице.

Влад Топалов и Регина Тодоренко поначалу скрывали свои романтические отношения, подчеркивая, что являются всего лишь хорошими друзьями, однако поклонники пары были уверены, что пару связывает нечто большее. Однако теперь супруги не стесняются во всеуслышание признаваться в чувствах и посвящать друг другу трогательные строки. ««Определить талант очень просто - вы смотрите, какая женщина возле него. Возле Пушкина, возле Высоцкого, возле Есенина. Потом вспоминаете, какая женщина была возле Брежнева, возле Хрущева, возле Сталина. Не было их у них!!!! Всё было у них, а этих людей у них не было! Вот я и говорю: ты сам такой, какая женщина возле тебя! Из жён надо выбирать весёлых. Из весёлых- умных. Из умных - нежных. Из нежных - терпеливых. И терпеливых. И терпеливых!» М.М.Жванецкий», — с этих слов певец начал обращение к любимой женщине.

«Больше и добавить нечего! Бэри! Ти - самая весёлая, самая умная, самая нежная и сааааааамааааяяяя терпеливая!!!! Благодарю тебя и Бога. Просто миллион раз благодарю. Я совсем не подарок. 😂🤦🏻‍♂️Правильно говорят - за каждым Великим Мужчиной стоит Великая Женщина. Да-да. Ты - ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА. Моя ВЕЛИКАЯ ЖЕНЩИНА. Горжусь тобой каждый день. Уважаю тебя всё больше!».

«Влюбляюсь в тебя заново каждое утро, а каждый вечер вновь хочу жениться на тебе. Ты - моя самая большая радость и счастье! Вы с сыном - моё всё! Люблю тебя больше жизни! С годовщиной тебя, бэрчик! ♥️», — написал Влад Топалов под свадебным фотоснимком.

«Ты у меня самый скромный!!!! 😆Люблю тебя ❤️❤️❤️», — ответила супругу Регина Тодоренко.

«Я вас очень люблю, пупсоны!!!» — прокомментировал запись Сергей Лазарев.

Напомним, в декабре 2018 года Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые стали родителями, у пары родился сын Майкл. Певец и телеведущая официально зарегистрировали отношения незадолго до появления малыша на свет, а пышное торжество в честь бракосочетания прошло в Италии в июле этого года.

Больше о Владе Топалове и Регине Тодоренко вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube

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