«Моя супергероиня»: Энрике Иглесиас нежно отозвался об Анне Курниковой

На днях Энрике Иглесиас выступил на концерте KTUphoria в США. Перед мероприятием латиноамериканский сердцеед успел пообщаться с журналистами и неожиданно разоткровенничался. Он рассказал о своем отцовстве и отношениях с экс-теннисисткой Анной Курниковой.

Иглесиас признался, что большую часть забот о маленьких близняшках Нике и Люси берет на себя Курникова. «Настоящий супергерой в нашей семье — Анна. Она такая единственная», — поделился Энрике.