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«Моя любовь»: Кристина Орбакайте призналась мужу в чувствах в его день рождения

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Орбакайте с мужем и дочерью

Фото: Instagram

Михаилу Земцову исполнилось 42 года.

Кристина Орбакайте уже 14 лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. И сегодня, в его день рождения певица призналась мужу в любви, назвав его самым лучшим во всем.

«Сегодня твой день рождения, любимый, мудрый, заботливый, самый лучший муж и папа!», — написала Кристина Орбакайте, добавив хэштег #моялюбовь.

Фото: Instagram

«Поздравляем вас обоих», «С днем рождения Мишу», «С именинником!», «Красивые», «Замечательная пара», «Ребята! Долгие лета! С днем рождения! Так держать! Здоровья, семейного счастья, божьего благословения! Всех благ вам и вашим близким!», — присоединились к поздравлениям друзья и подписчики Кристины.

Брак с Михаилом Земцовым стал для Орбакайте третьим. Первым ее супругом был Владимир Пресняков. Их отношения продлились 11 лет, у пары родился сын Никита. В гражданском браке с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым Кристина Орбакайте прожила четыре года, родив сына Дени. И только Михаил, с которым артистка наконец обрела личное счастье, стал ее официальным супругом. От Михаила у Кристины есть 7-летняя дочь Клавдия.

Фото и видео: Instagram

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