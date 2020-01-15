«Моя любовь»: Кристина Орбакайте призналась мужу в чувствах в его день рождения

«Поздравляем вас обоих», «С днем рождения Мишу», «С именинником!», «Красивые», «Замечательная пара», «Ребята! Долгие лета! С днем рождения! Так держать! Здоровья, семейного счастья, божьего благословения! Всех благ вам и вашим близким!», — присоединились к поздравлениям друзья и подписчики Кристины.

Брак с Михаилом Земцовым стал для Орбакайте третьим. Первым ее супругом был Владимир Пресняков. Их отношения продлились 11 лет, у пары родился сын Никита. В гражданском браке с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым Кристина Орбакайте прожила четыре года, родив сына Дени. И только Михаил, с которым артистка наконец обрела личное счастье, стал ее официальным супругом. От Михаила у Кристины есть 7-летняя дочь Клавдия.