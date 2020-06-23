«Моя любовь»: Альбина Джанабаева нежно поздравила Валерия Меладзе с 55-летием
Фото: Starface
23 июня Валерий Меладзе отмечате 55-летний юбилей. Первыми его поздравили жена Альбина Джанабаева и брат Константин Меладзе.
«Поздравляю, моя любовь», — нежно написала Альбина рядом с фото счастливого мужа, поставив значок алого сердца.
«Сегодня свой юбилей отмечает наш любимый Валерий Меладзе! Валерий — пример настоящего мужчины и настоящего Артиста. Талантливый, харизматичный и невероятно добрый. Он прошел большой и славный путь к музыкальному Олимпу и получил взамен признание, зрительскую любовь и множество наград. ⠀ Желаем Валерию здоровья, счастья, безусловной любви и гармонии. С нетерпением ждем концертов и новых песен! ⠀ С днем рождения, дорогой Валерий! С любовью, семья Meladze Music», — последовало поздравление на официальном аккаунте лейбла Константина Меладзе.
«С днем рождения, дорогой Валерий!», «С именинником», «С днем рождения замечательного Валерия Шотаевича. Счастья, здоровья и всего самого наилучшего. И поздравляю вашу семью с днём рождения прекрасного мужа и отца», «С праздником Валерия Шотаевича. Чудесное фото», «Идеальные», «Альбиша, ты супер. Только ты и достойна счастья, любви и крепкой семьи. Поздравляю!», — написали в комментариях поклонник Альбины и Валерия.
Фото и видео: Instagram Альбины Джанабаевой, Starface
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