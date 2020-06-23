«Моя любовь»: Альбина Джанабаева нежно поздравила Валерия Меладзе с 55-летием

«Сегодня свой юбилей отмечает наш любимый Валерий Меладзе! Валерий — пример настоящего мужчины и настоящего Артиста. Талантливый, харизматичный и невероятно добрый. Он прошел большой и славный путь к музыкальному Олимпу и получил взамен признание, зрительскую любовь и множество наград. ⠀ Желаем Валерию здоровья, счастья, безусловной любви и гармонии. С нетерпением ждем концертов и новых песен! ⠀ С днем рождения, дорогой Валерий! С любовью, семья Meladze Music», — последовало поздравление на официальном аккаунте лейбла Константина Меладзе.