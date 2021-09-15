Москвич сдал девушку полиции после свидания за то, что она выбрала плохой ресторан
Молодому человеку понравилась девушка, с которой он познакомился в приложении. Однако свидание, хотя и началось вполне стандартно, пошло не по плану.
Пара встретилась и отправилась гулять по столичным улицам, пока новоиспеченная подруга не привела своего кавалера к одному из ресторанов. Именно это и заставило мужчину насторожиться.
Дело в том, что молодой человек, будучи активным интернет-пользователем, часто читал о способах развода на свиданиях. И именно про это место был наслышан.
Как москвич рассказал изданию Life, именно в этот ресторан, по отзывам, дамы приводят на свидания. Девушки заказывают дорогое вино и сыр, а в итоге получается огромный счет в чеке — около 20 тысяч рублей.
Молодой человек решил не рисковать финансами и сразу принял меры — вызвал полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку — если все окажется правдой, девушку ждет наказание.
А вот москвичу теперь придется искать себе новую кандидатуру на роль возлюбленной.