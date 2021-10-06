Моногамия vs полигамия: за каким типом отношений будущее

По словам Дениса Ребрикова, если рассматривать вопрос полигамии с точки зрения биологии, этот процесс более естественный. Дело в том, что в местах, где данный тип отношений более развит, в будущих поколениях будут замечены лучшие фенотипы, чем в обществах с моногамией.

«Два пола природа предусмотрела для разных целей. Одни особи будут сохранять все самое надежное, ценно накопленное в поколениях. А другие организмы будут отвечать за изменчивость вида, если вдруг изменилась окружающая среда и за несколько поколений нужно убрать хобот, укоротить шею, отрастить волосы, облысеть и так далее… Женских особей природа назначила ответственными за сохранение накопленного, а мужских — за изменчивость», — сообщил эксперт.

Женщинам необходимо тоже предоставить право выбора, поскольку в природе на этот счет нет никаких ограничений. Все запреты на полигамию прекрасному полу навязаны социумом, отметил Ребриков. Об этом сообщила «Комсомольская правда».