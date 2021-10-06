passion.ru
1 мин.

Моногамия vs полигамия: за каким типом отношений будущее

Проректор по науке медицинского университета имени Н. И. Пирогова, заведующий лабораторией редактирования генома научного центра имени В. И. Кулакова, доктор биологических наук Денис Ребриков затронул тему половых отношений и рассказал об этом с точки зрения биологии.
Моногамия vs полигамия: за каким типом отношений будущее

По словам Дениса Ребрикова, если рассматривать вопрос полигамии с точки зрения биологии, этот процесс более естественный. Дело в том, что в местах, где данный тип отношений более развит, в будущих поколениях будут замечены лучшие фенотипы, чем в обществах с моногамией.

«Два пола природа предусмотрела для разных целей. Одни особи будут сохранять все самое надежное, ценно накопленное в поколениях. А другие организмы будут отвечать за изменчивость вида, если вдруг изменилась окружающая среда и за несколько поколений нужно убрать хобот, укоротить шею, отрастить волосы, облысеть и так далее… Женских особей природа назначила ответственными за сохранение накопленного, а мужских — за изменчивость», — сообщил эксперт.

Женщинам необходимо тоже предоставить право выбора, поскольку в природе на этот счет нет никаких ограничений. Все запреты на полигамию прекрасному полу навязаны социумом, отметил Ребриков. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Фото: freepik.com