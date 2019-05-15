Молодоженов, решивших совместить свадьбу с похоронами родственницы, жестко раскритиковали в Сети

Жительница Калифорнии разместила на своей странице в Facebook сообщение для гостей предстоящей свадьбы: она уверила, что торжество не станут отменять, несмотря на кончину ее тети Карен, сообщает Dailymail.co.uk. Более того — молодожены решили совместить оба мероприятия: чествование покойницы и празднование свадьбы. Будущая невеста отметила, что на мероприятии будет размещен открытый гроб, чтобы с ее тетей могли проститься друзья и родственники.

Девушка объяснила такое решение двумя причинами: во-первых, именно так хотела бы сама усопшая, по мнению племянницы, а во-вторых, это способ избежать лишних расходов на два мероприятия.

Ее запись была размещена в группе Facebook That's it I'm Wedding Shaming и вызвала резкое осуждение общественности. Невесту обвинили в неуместном желании сэкономить и том, что она пишет о гробе тети так, «как будто это один из элементов декора на ее свадьбе».

Лишь несколько человек восприняли запись без негатива, один из них написал: ««RIP тетя Карен. Эта женщина любила свадьбы, хорошо, что она примет участие в последней».