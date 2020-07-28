Молодая жена Никиты Преснякова нежно поздравила его с годовщиной свадьбы

«Поздравляю! Покажите всем, как следует отмечать!» — написал Дмитрий Колдун. «Мои», — прокомментировала Наталья Подольская. «Красивые, счастья вам», «Вы очень красивая и романтичная пара», «Котятки, поздравляю», «Вы невероятно красивая пара! Счастья и любви вам на всю жизнь», «Сохраняйте эту нежность друг к другу всегда!» — пожелали паре поклонники.

Никита и Алена в течение всех лет, что они вместе, публично проявляют нежность друг к другу. Они устраивают романтические фотосессии, трогательно поздравляют со всеми знаменательными датами.

Музыкант и модель познакомились, когда девушке было всего 17 лет. Никита не торопил ее к близким отношениям и, по его словам, терпеливо ждал. А в недавнем интервью он признался, что ему никогда не бывает скучно с женой, и он мог бы прожить наедине с ней в бункере всю жизнь.