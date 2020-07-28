Молодая жена Никиты Преснякова нежно поздравила его с годовщиной свадьбы
Фото: www.instagram.com/alenaakrasnova/
29-летний Никита Пресняков и его 23-летняя супруга Алена отметили третью годовщину свадьбы. Молодая жена сына Кристины Орбакайте нежно поздравила его с датой. В Instagram супругов появилось трогательное видео с празднования.
«Три года как один миг. С кожаной свадьбой нас, родной», — написала счастливая жена.
На странице Никиты отметилась его знаменитая бабушка Алла Пугачева. Примадонна в комментарии поставила картинки в виде цветов.
Алена в сториз также показала одну из свадебных фотографий.
Фото: www.instagram.com/alenaakrasnova/
«Поздравляю! Покажите всем, как следует отмечать!» — написал Дмитрий Колдун. «Мои», — прокомментировала Наталья Подольская. «Красивые, счастья вам», «Вы очень красивая и романтичная пара», «Котятки, поздравляю», «Вы невероятно красивая пара! Счастья и любви вам на всю жизнь», «Сохраняйте эту нежность друг к другу всегда!» — пожелали паре поклонники.
Никита и Алена в течение всех лет, что они вместе, публично проявляют нежность друг к другу. Они устраивают романтические фотосессии, трогательно поздравляют со всеми знаменательными датами.
Музыкант и модель познакомились, когда девушке было всего 17 лет. Никита не торопил ее к близким отношениям и, по его словам, терпеливо ждал. А в недавнем интервью он признался, что ему никогда не бывает скучно с женой, и он мог бы прожить наедине с ней в бункере всю жизнь.
Фото и видео: Instagram Никиты и Алены Пресняковых
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