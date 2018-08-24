«Мой скупой мистер»: Анфиса Чехова рассказала о неудачном курортном романе

Анфису Чехову потянуло на воспоминания о курортном романе, который случился у нее еще до гражданского брака с Гурамом Баблишвили и рождения сына Соломона. Дело было в Таиланде, и познакомилась телеведущая с британцем, имени которого решила не раскрывать, а назвать его «мистер Демпси» — поскольку, как считает Анфиса, мужчина был очень похож на актера Патрика Демпси.

«Мой английский мистер Демпси очевидно и бесповоротно выбрал меня. Наш роман длился всего неделю, и, улетая, я не строила никаких планов на продолжение — ведь я не верила в курортные романы. Но мистер Демпси верил, и начал заваливать меня смсками с просьбой о новой встрече. все поездки я совершала за свой счет, потому что мой принц был прижимист и считал, что любовь любовью, а счета раздельно. Бывало в ресторане, где мы сидели с друзьями, он гордо заявлял, я плачу за нас с Анфисой. Но, как признались мне потом друзья, платил за меня только половину, и растерянные друзья молча доплачивали за нас, чтобы меня не расстраивать. Русская душа не выдержала английского менталитета (хотя, может, и не все англичане живут по таким принципам), и в Марбелью, на очередное свидание, я не полетела», — рассказала Чехова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).